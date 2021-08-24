المركز الوطني لمكافحة الأمراض يناقش المشاكل التي تواجه فروعه في المنطقة الشرقية

اجتمع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حيدر السائح” اليوم الاثنين بمدينة طرابلس مع مدراء فروع المركز الوطني في المنطقة الشرقية ” بنغازي ، طبرق ، المرج ، البيضاء ، درنة ، اجدابيا ، الواحات ، تازربو ، الكفرة ، الجفرة” وبحضور نائب مدير عام المركز ومدير إدارة الشؤون المالية ومدير إدارة الشؤون الإدارية وَالخدمات ومدير إدارة التطعيمات ومدير مكتب شؤون الفروع ومدير مكتب التفتيش والمتابعة .

تم خلاله استعراض جدول الأعمال ومناقشة كل الصعوبات الإدارية والمالية واقتراح حلول عاجلة وتفعيل دور الفروع في مناطقها وتطويرها للقيام بدورها الصحيح في تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين .

وبدوره أكد السائح على دعمه لفروع المركز في كامل البلاد والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لكل الصعوبات التي تواجه العاملين في فروع المركز .

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