وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية يتابع مشاريع القطاع

اجتمع وزير المواصلات محمد الشهوبي اليوم الاثنين مع رئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير ادارة التخطيط والمتابعة، ومدير الشؤون القانونية بالوزارة، ورئيس لجنة مراجعة دراسة الأسعار النمطية، ومستشاري الوزير .

حيث جاء هذا الاجتماع في اطار المتابعة لمشاريع القطاع وما آل إليه العمل بالمشاريع ولدراسة نسبة الانجاز للمشاريع الجارية وسبل تفعيل المشاريع المتوقفة ومتابعة للإجراءات التنفيذية للتفويضات المالية الخاصة بمشاريع القطاع .

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