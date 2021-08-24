شركات أجنبية تتسابق للفوز بصفقات استثمارية في ليبيا .. محلل إيطالي يكشف التفاصيل

قال الخبير لمجلة فورميكي الإيطالية دانييلي روفينيتي أن مشاركة إيطاليا في مشاريع استثمارية داخل الأراضي الليبية تصطدم بالخلافات السياسية المعيقة لإقرار الموازنة العامة الجديدة، بما تتضمنه من تمويلات ونفقات .

فبعد عودة الهدوء والاستقرار النسبي إلى ليبيا، صارت البلاد محط أنظار القوى الكبرى والدول الغربية وسباقها نحو الفوز بصفقات وفرص استثمارية لشركاتها هناك.

وأوضح روفينيتّي، أن وفداً اقتصادياً وصناعياً روسياً على أعلى مستوى سوف يتوجه قريباً في زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث استئناف بعض المشروعات التي كانت قد أبرمت عقودها شركات روسية في السابق ولكنها توقفت الآن.

من المقرر أن يناقش الوفد الروسي مع الجانب الليبي أيضاً مشروعات مقترحة جديدة في قطاعات النفط والطاقة بوجه عام والبنى التحتية.

وفي ما يتعلق بإيطاليا، أوضح روفينيتّي أن بلاده تمضي قدماً في تنفيذ سلسلة من المشروعات في قطاع البنى التحتية وعلى وجه الخصوص الطريق الساحلي السريع الرابط بين طرابلس وبنغازي، وإعادة بناء مطار العاصمة الدولي.

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