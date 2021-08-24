جامعة درنة تحتضن ندوة علمية بعنوان (المشكلات الإقتصادية والمالية التي تواجه المدينة)

درتة 24 أغسطس 2021 (وال) _ احتضنت كلية الإقتصاد بجامعة درنة، أمس الأثنين، ندوة علمية بعنوان (المشكلات الإقتصادية والمالية التي تواجه مدينة درنة)، وذلك بتوجيهات من وزير الدولة للشؤون الإقتصادية.

وتضمنت محاور الندوة، المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مدينة درنة، أزمة السيولة النقدية، الطاقات المتجددة (مشروع المراوح الهوائية بالفتائح)، إعادة الإعمار والإستقرار، إلى جانب دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة في دعم التنمية المحلية بمدينة درنة، و مطار مرتوبة الدولي ما بين التحديات والفرص.

وفي ختام الندوة، تم طرح توصيات رفعت لمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية للبث فيها من أجل تدليل الصعاب و حل المشكلات الإقتصادية، التي تواجه مدينة درنة والتي من شأنها أن تساهم في النهوض الإقتصادي بالمدينة. (وال _ درنة) ب خ / ه ع

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