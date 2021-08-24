وزير الشؤون الإقتصادية يستقبل رئيس أكاديمية الدراسات العليا

طرابلس 24 أغسطس 2021 (وال) _ استقبل وزير الدولة للشؤون الإقتصادية السيد سلامة الغويل أمس الإثنين، رئيس و أعضاء أكاديمية الدراسات العليا، و ذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

و بدوره، أكد الغويل على أهمية الأكاديمية في تقييم و ضبط مستوى الأعمال البحثية، و بلوغ الباحث مستوى التميز و الإحترافية في إعداد البحوث، نظراً لأهمية الإستشارات الأكاديمية.

و شدد على ضرورة التحرك لتوظيف المعرفة لخدمة الإقتصاد الوطني، لكي يتمكن الجيل الجديد من أخذ دوره الرئيسي و الوطني المؤثر في منظومة الإقتصاد المعرفي، من خلال الجهود العلمية التي تقوم بها المراكز البحثية و الأكاديمية. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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