وصول التيار الكهربائي للمباني المخصصة لجامعة تاجوراء

طرابلس 24 أغسطس 2021 (وال) _ قامت فرقتي الكوابل والصيانة الميكانيكية التابعة لدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، بشحن عدد من محطات (11 ك.ف)، وذلك بهدف إيصال التيار الكهربائي للمباني المخصصة لجامعة تاجوراء.

وجاءت هذه الخطوة بعد الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس جامعة طرابلس ورئيس جامعة تاجوراء، بحضور مدير دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، للمقر المخصص للجامعة في إطار الدعم والوقوف مع مؤسسات الدولة العلمية والنهوض بها. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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