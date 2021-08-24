مركزي بنغازي يصدر بياناً حيال اتهامات “الكبير” للتجارة والتنمية بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال

أصدر مصرف ليبيا المركزي بنغازي بياناً حيال اجتماع الذي عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يوم الأمس مع ممثلي المصارف التجارية وتصريحه حيال أن سبب حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي يأتي بسبب ” عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها المصرف.

وقال البيان أن هذه التهم التي وجهها الكبير تعتبر باطلة ما لم يتم إثباتها ، والتي يجب أن يتم ذلك بواسطة وحدة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي ، وبالتالي ما لم يتم ذلك فإن حرمان مصرف التجارة والتنمية من عمليات النقد الأجنبي الذي هو عماد الحركة الاقتصادية ومصدر السيولة وتمويل التجارة سيؤدي به إلى التعثر .

وبحسب البيان فإن حرمان مصرف التجارة والتنمية من عمليات النقد الأجنبي هو نوع من التمييز والتعسف في استعمال السلطة وإخلال لمبدأ العدالة والتصرف من أجل تحقيق رغبة واحدة وهي رغبة الولاء بدلاً من الكفاءة والإنتاجية ، وهو أسلوب العاجزين المواجهة الظروف الحالية .

وقال البيان إن مصرف ليبيا المركزي بنغازي يجد في هذا الأسلوب تعدية واضحة وصريحة على أحد أهم البنوك في المنطقة الشرقية كفاءة ونظامة وإدارة ونتائجاً ، وكأنه يدفع ضريبة النجاح التي يجد فيها الكبير وسيلة لردع النجاح ودعم الفشل وهو ما لا نقبل به شكلاً ولا موضوعاً .

وفي ختام البيان قال مركزي البيضاء: تحية لمصرف التجارة والتنمية حتى يثبت العكس بالدليل والبرهان .

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