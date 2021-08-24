خاص..مدير عام شركة المدار يتحدث عن مشاريعها ..وتفاصيل الاجتماع مع المركزي

قال مدير عام شركة المدار “م. محمد الهادي حسن” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية خلال اجتماع شركات الدفع الإلكتروني وشركة معاملات والمصارف مع مصرف ليبيا المركزي أن شركة المدار الجديد احدى الشركات المرخصة لتقديم خدمات الدفع الالكتروني عبر خدمة سداد ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة لتطوير خدمات الدفع الالكتروني في إطار رؤية الشركة في الدفع بالاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي.

وتابع بالقول: مشروع تطوير منظومات الدفع الإلكتروني مشروع مهم جداً وبالشراكة مع مصرف ليبيا المركزي وشركة المدار الجديد وشركة معاملات والتي ستكون هي الموزع الوطني الذي يقوم بتقديم خدمات الربط بين مقدمي الخدمة والمصارف التجارية في إطار استراتيجية المصرف المركزي للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

كما كشف عن وجود خدمات هامة جداً لشركة المدار الجديد تساعد القطاع المصرفي في التحول الرقمي مثل خدمة سحابة المدار وخدمة الربط الشبكي الافتراضي SD-WAN وشركة المدار الجديد شريك استراتيجي للقطاع المصرفي والحكومي والشركات العامة والخاصة في التحول الرقمي.

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