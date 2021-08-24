وزيري الرياضة والمواصلات يبحثان المشاريع المتعثرة في الجبل الأخضر

الجبل الأخضر 24 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالشفيع الجويفي، أمس الإثنين، مع وزير المواصلات المهندس محمد سالم الشهوبي، بمتابعة عضو مجلس النواب الليبي النائب عبدالمطلب ثابت، وذلك لبحث المشاريع المتعثرة لوزارة المواصلات في الجبل الأخضر وآلية وضع الحلول لها.

هذا وكان ملف جسر وادي الكوف من أهم الملفات التي طرحت في الاجتماع، بعد ما ظهرت في الآونة الأخيرة تشققات وشروخ علي الجسر، الأمر الذي يستلزم إجراء صيانة وبشكل مستعجل له.

وتطرق الاجتماع إلى صيانة وتوسعة الطريق الرابط ما بين منطقة الغريقة عمر المختار الواصلة إلي (وادي الكوف)، وصيانة وتوسعة واإستكمال الطريق الواصل ما بين منطقة (جردس تنملو)، بإلاضافة إلى إستكمال مشروع الطريق الساحلي الرابط ما بين منطقتي الحنية وقصر ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى صيانة جسر وادي الكوف وبشكل مستعجل لأنه يعتبر عصب الجبل الأخضر، وذلك من خلال التواصل مع الشركات المختصة من أجل التعاقد معها حتى تباشر أعمالها.

كما تم الإتفاق على صيانة كل الطرق المذكورة سابقاًً الرابطة ما بين مدن ومناطق الجبل الأخضر من خلال التنسيق المباشر مع كل البلديات.

وبدوره، تعهد وزير المواصلات بالشروع في أعمال الصيانة والترميم، وذلك في أسرع وقت ممكن حرصاً من وزارة المواصلات على سلامة المواطنين وحفاظاً على أرواحهم من حوادث الطرق.

وفي الختام، تقدم عضو مجلس النواب بالشكر للسيد وزير الرياضة، على ترتيبه للقاء مع وزير المواصلات المهندس محمد سالم الشهوبي، وذلك من أجل حل كافة مشاكل الطرق في أغلب مدن ومناطق الجبل الأخضر. (وال _ الجبل الأخضر) ف م / ه ع

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