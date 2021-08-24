حماية الطاقة الكهربائية تبحث صعوبات العمل وتداهم وكر لتجميع الأسلاك المسروقة

طرابلس 24 أغسطس 2021 (وال) _ عقد مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بطرابلس عميد السنوسي صالح السنوسي، مع مديري إدارة حماية الطاقة الغربية والساحل الغربي، وعدد من رؤساء المراكز وضباط الإدارة.

وناقش المجتمعون، آلية العمل والصعوبات التي تواجه سير العمل بهذه الإدارات، وإيجاد الحلول اللازمة لحلها بما يساهم في تقدم المهام بالوجه المطلوب.

وفي سياق آخر، تمكنت الدوريات التابعة للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية “إدارة مصراتة”، من مداهمة وكر يستخدم في تجميع وتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية المسروقة.

هذا وتقدر المسروقات بنحو (160) طن، حيث تم القبض عليها بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم المركزي فرع “مصراتة”.

يذكر أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطين للجهات المختصة. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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