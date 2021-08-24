“العبار” يناقش مع التجارة الأمريكية وشركة دينار دعم المؤتمر الدولي لإستثمار النفط

عقد وكيل وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية رفعت العبار اجتماعاً مع نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية في ليبيا أحمد الغزالي ومدير عام شركة الدينار لخدمات رجال الأعمال والمستثمرين الشريك المحلي مع شركةEnergy Capital & Power للمؤتمر الدولي لإستثمار النفط.

تناول الاجتماع أفضل طرق تشجيع الاستثمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإستثمار النفط المزمع عقده في مدينة طرابلس خلال الأسابيع القليلة القادمة .

كما أكد رفعت العبار خلال الاجتماع على دعم وتشجيع الدولة ممثلة في وزارة النفط للاستثمار في مجال النفط ودعمها لهذا المؤتمر وترحيبها به ودعمها لكل ما يؤدي إلى نجاحه.

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