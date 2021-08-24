السعودية.. ارتفاع الصادرات غير البترولية بأكثر من 52%

ارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية، في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة تخطت 52%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 126% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن الصادرات السلعية بلغت 99% لتبلغ قيمتها الإجمالية 283 مليار ريال.

وصعدت صادرات الواردات خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 12% ليبلغ إجمالي قيمتها مجتمعة، 140 مليار ريال، حسب البيانات السعودية الرسمية.

وتعمل المملكة العربية السعودية، منذ سنوات، على تطوير القطاعات الخاصة وتعزيز التنمية المكانية إلى جانب الاهتمام بقطاعيْ السياحية والصناعي؛ لضمان تنويع مصادر الدخل.

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