صندوق النقد الدولي يدعم اقتصاد العالم بـ 650 مليار دولار

بدأ صندوق النقد الدولي في تنفيذ خطة مساعدة الدول صاحبة العضوية، بتخصيص 650 مليار دولار، وهو المبلغ الأكبر في تاريخ مساعدات الصندوق؛ في محاولة للنهوض بالاقتصاد العالمي للحد من تداعيات كورونا.

وستحصل ثماني دول عربية، بحسب بيان صندوق النقد، على مساعدات قيمتها 26 مليار دولار؛ لتعزيز اقتصاداتها، وتطوير سوق العمل والحفاظ على السلامة المالية والنقدية فيها.

وقالت المديرة العامة كرستينا جورجيفا في بيان حديث: الدول الأعضاء تدرس إمكانية إنشاء صندوق جديد سيعمل على توجيه الأموال للدول الأكثر ضعفًا، والتي تواجه مشاكل نقدية، إلى جانب تقديم مساعدات لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ وتطوير القطاع المصرفي.

ويعمل صندوق النقد على تخصيص 21 مليار دولار، لصالح الدول منخفضة الدخل و212 مليار دولار للأسواق الناشئة والدول النامية، في إطار رسم سياسات اقتصادية قوية.

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