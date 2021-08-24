 خاص | رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ ..نحن في كامل الاستعدادات لتحمل المسؤولية ونعمل على تطوير انفسنا وتحسين الخدمة داخل الميناء

بنغازي 24 أغسطس 2021 (وال) -تفقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال المدة الماضية، الشركة الليبية للموانئ، وقام بجولة داخل ميناء بنغازي، وأصدر قرارا ميناء بنغازي البحري منطقة تجارية حرة.

ولمعرفة مدى أهمية تفعيل هذا القرار، كان لوكالة الأنباء الليبية حديثا مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ الكابتن يزيد بوزريدة.

-كيف استقبلتم قرار إعلان ميناء بنغازي منطقة تجارية حرة؟

*استقبلنا الخبر بفرحة عارمة، لأننا ندرك جيدا معنى أن تتحول الميناء إلى منطقة تجارية حرة، خصوصا إن الميناء مهيئ لأن يكون منطقة عبور لدول إفريقيا، فخط الطريق يعتبر الأقرب للدول الإفريقية من بنغازي للكفرة ومنها للدول الأفريقية الحبيسة مثل تشاد ونيجر ومالي، وهذا من خلال أراء خبراء ملاحين من دول كبرى، لأنهم يعلمون الأهمية الاستراتيجية للميناء، لهذا تم استخدام ميناء بنغازي فقط لإيصال الاغاثة والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية.

-باعتقادكم هل تأخر قرار إعلان ميناء بنغازي البحري منطقة تجارية حرة؟

*للأسف تم عرقلة قرار اعتماد ميناء بنغازي منطقة تجارية حرة في السنوات السابقة، ولا نعلم الأسباب وللعلم ميناء بنغازي أكبر ميناء في ليبيا من حيث المساحة، حيث تبلغ المساحة الترابية ( 150) هكتار، وهو ميناء طبيعي، فقط يحتاج لتعميق غطاس المياه لأكثر من ( 10 ) أمتار، لاستقبال السفن الكبيرة، وتوفير بعض الآلات لاستيعاب الكميات الكبيرة من البضائع المتوقع وصولها، وللعلم الميناء بوضعه الحالي مهيأ لاستقبال السفن التجارية بجميع بضائعها وايصالها للدول الحبيسة فقط، وذلك عبر الطريق الواصل من بنغازي إلى اجدابيا، ومنها للكفرة، فهو خط تجاري يعاني من الركود الاقتصادي، فحركة الشاحنات شبه متوقفة وبمجرد فتح الطريق التجاري سنرى حل واقعي وسريع لمشكلة البطالة، وستكون هناك العديد من فرص العمل فكمية العمل كبيرة جدا، وسوف ترفع من إيرادات الشركة وايرادات من يعمل معنا.

-ماهي مهام عمل الشركة في الميناء؟

*الشركة معنية بالتفريغ والنقل والتخزين والشحن وتسيير العمل داخل الميناء، و معنية ايضا بالمخلصين، وستكون هناك نهضة اقتصادية كبيرة تغنينا عن موارد اخرى كنا نعول عليها.

-متي استلمتم العمل في الميناء بشكل فعلي ؟

*من المعروف أننا استلمنا العمل في الميناء في عام 2017 ، وذلك بعد إعلان تحرير بنغازي من الإرهاب، والميناء كان شبه مدمر ناهيك عن افتقار الميناء للبنية التحتية، والحمد لله استطعنا صيانة الآلات بأيادي وطنية ولم نستعن بشركات اجنبية.

ووتيرة العمل بدأت تزيد من ( 4 إلى 5 ) سفن في اليوم، إلى اعداد كبير حاليا من السفن تدخل للميناء، وحققنا أرقام قياسية في تفريغ شحنات البضائع، قد تصل إلى ( 1000 و 1500 )، حاوية في مدة قصيرة جدا.

ويختتم بوزريدة حديثه تحصلنا على شهادات شكر من شركات ملاحية كبيرة على سرعة تفريغ البضائع وكل هذا بمجهودات ذاتية، ونفس الشيء ينطبق على استعدادنا للتحول القادم لميناء بنغازي لاستقبال البضائع العابرة، ونحن في كامل الاستعدادات لتحمل المسؤولية، ونعمل على تطوير انفسنا وتحسين الخدمة داخل الميناء. (وال بنغازي) ه ع / س خ.

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