ميناء بنغازي .. وصول 259 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية

وصلت إلى ميناء بنغازي سيارات وشاحنات مستوردة لصالح القطاع الخاص من السوق الأوروبية والآسيوية إلى جانب بواخر حاويات بها سلع متنوعة.

وقالت إدارة المرفا بأن سفينة الحاويات “اتلنتك نورت” التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيا، رست قبل ساعات على الأرصفة التجارية وعلى متنها 363 حاوية.

وباشرت الفرق الفنية في المرفأ في تفريغ حمولة باخرة السيارات ” أڤيڤا” التابعة للوكيل الملاحي شركة نسيم البحر وعلى متنها 259 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية .

كما غادرت الميناء قبل ساعات السفينة” سي بارتس” بعد أن أفرغت حمولتها المقدرة بــــ 589 سيارة مستعملة مستوردة من السوق الكورية .

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