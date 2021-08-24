الصحة تبحث مع شركة الجوف كيفية الاستفادة من مصنع غاز الأكسجين

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى شركة الجوف للخدمات النفطية بمقرها بمدينة بنغازي، وذلك للوقوف على مدى استفادة وزارة الصحة من مصنع الأكسجين الطبي بالشركة.

تناول الاجتماع مناقشة والاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء عيادة مصغرة خاصة بموظفي الشركة وتجهيزها بالشكل المطلوب، حيث تم التواصل مع وزيري الكهرباء والداخلية لتوفير محولي كهرباء للمصنع من جهة، بالإضافة إلى تأمين وحماية سيارات نقل الأكسجين من وإلى المصنع والمستشفيات والمراكز من جهة أخرى.

ومن جهته أكد مدير شركة الجوف على انطلاق العمل بالمصنع خلال الأسبوع المقبل بسعة 9000 لتر يوميًا من الأكسجين السائل، وكذلك بمعدل 70000 إسطوانة غاز بشكل يومي ومستمر.

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