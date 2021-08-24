اقتصاد

تدابير وزارة النفط لتشجيع الاستثمار في القطاع

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار مع نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية في ليبيا أحمد الغزالي آلية تشجيع الاستثمار وإنجاح المؤتمر الدولي لاستثمار النفط المزمع عقده في مدينة طرابلس الفترة المقبلة .

وأكد العبار على دعم وتشجيع وزارة النفط والغاز للاستثمار في مجال النفط ودعمها لهذا المؤتمر وما يؤدي إليه من نتائج .

يُذكر أن الحكومة كشفت عن عروض استثمارية ضخمة في القطاع النفطي من شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله جدد خلال مشاركته في ملتقى “رؤى وتطلعات القادة” دعوة الشركات الأمريكية للمساهمة في تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل القطاع النفطي في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

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