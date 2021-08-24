تدابير وزارة النفط لتشجيع الاستثمار في القطاع

بحث وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار مع نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية في ليبيا أحمد الغزالي آلية تشجيع الاستثمار وإنجاح المؤتمر الدولي لاستثمار النفط المزمع عقده في مدينة طرابلس الفترة المقبلة .

وأكد العبار على دعم وتشجيع وزارة النفط والغاز للاستثمار في مجال النفط ودعمها لهذا المؤتمر وما يؤدي إليه من نتائج .

يُذكر أن الحكومة كشفت عن عروض استثمارية ضخمة في القطاع النفطي من شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله جدد خلال مشاركته في ملتقى “رؤى وتطلعات القادة” دعوة الشركات الأمريكية للمساهمة في تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل القطاع النفطي في ليبيا.

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