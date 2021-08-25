مالطا توداي: السفارة المالطية تباشر بإصدار تأشيرات السفر لليبيين نهاية أغسطس

أعلنت سفارة مالطا أمس الإثنين في طرابلس عن استئناف إصدار التأشيرات لليبيين اعتبارًا من 29 أغسطس.

وبحسب صحيفة مالطا توداي إن السفارة المالطية حددت عدد طلبات التأشيرة لأولئك الذين يسعون إلى السفر الضروري فيما يتعلق بكل من لم شمل الأسرة والتجارة والعلاج في إطار توصيات مجلس الاتحاد الأوروبي ، مع الأخذ في الاعتبار الأمل في تحسين الوضع الوبائي داخل مالطا .

كما لوحظ أنه من المتوقع أن يتم تسهيل تقديم جميع الطلبات من خلال VFS Global ، مما سيساعد في تسهيل إجراءات التأشيرة بعد توقيع عقد الشراكة في السفارة وفقا للصحيفة .

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