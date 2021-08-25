وزارة الداخلية تجتمع مع مهندسي مركز التوثيق وإدارة الإتصالات

طرابلس 25 أغسطس 2021 (وال) _ التقى مستشار وزير الداخلية للتقنية المعلومات والإتصالات، مع مهندسي من مركز المعلومات والتوثيق وإدارة الشؤون الفنية والإتصالات، وعدد من التقنيين بشركة هواوي الصينية.

هذا وقدمت شركة “هواوي” خلال اللقاء الذي عقد الإثنين الماضي بديوان الوزارة، عرض توضيحي، وكذلك تم مناقشة عدد من المسائل التقنية التي تهم الوزارة.

كما تم أيضاً تقديم شروح وافية لبعض الوسائل والمعدات التقنية الحديثة الخاصة بمجال الإتصالات عبر الدوائر المغلقة، وعدد من التقنيات المختلفة التي تخدم وزارة الداخلية.

يذكر إن هذا الليقاء يأتي في إطار زيادة المعرفة في المجالات التقنية المتقدمة التي تخدم وزارة الداخلية، والإرتقاء بمستوى الأداء تقنياً وفنياً. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال