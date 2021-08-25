“الحبري” يوقف الباقرمي عن العمل ..ومصدر يكشف أسباب هامة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة تُفيد بقيام نائب المحافظ علي الحبري” بإيقاف مدير فرع بنغازي عبد القادر الباقرمي احتياطياً وتحويله للتحقيق وإيقاف مرتبه .

ويقول مصدر موثوق في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن هذا القرار تعسفي وذلك بسبب رفضه تسليم الفرع والتدخل في مهام “الباقرمي” .

كما كشف المصدر قيام “علي الحبري” في المدة الماضية بمطالبة “الباقرمي” بتسليم مفاتيح خزينة احتياطي الذهب الآمر الذي رفضه الباقرمي تماماً بالاضافة إلى السعي لاقصائه وتعيين بديل بهدف إخفاء المعلومات والوثائق المتعلقة بسرقة أموال فرع بنغازي التي تم الإدعاء بتلفها في مياه الصرف الصحي وهذه الأموال تجاوز 600 مليون دينار وأكثر من 200 مليون دولار وعملات أجنبية آخرى مع إشارته أن إقالته لأسباب كهذه مخالفة .





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