«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 25 اغسطس 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 25 اغسطس 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5282 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.318 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2127 دينار، والليرة التركية 0.5391 دينار، والدولار الكندي 3.5884 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2074 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2328 دينار، والدينار التونسي 1.6216 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5068 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 25 اغسطس 2021: