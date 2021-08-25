“العمل” تدرس آلية التدريب في بلديتيْ خليج السدرة والجفرة

اجتمع وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، مع مدير مكتب العمل ببلديتيْ خليج السدرة والجفرة؛ لبحث مشاكل التدريب.

وناقش الاجتماع، وفق ما أفادت وزارة العمل، على موقع “فيس بوك”، مناقشة الخطوات المتعلقة بالتدريب والتأهيل بخليج السدرة والجفرة، وآلية العمل بين الوزارة والإدارات المختصة والمراكز ومكاتب العمل بالبلديات عبر العمل المشترك؛ لإنجاح خطة التدريب.

يُشار إلى أن بلديات الجفرة وخليج السدرة تواجهان مشاكل تتعلق بالتدريب والتأهيل، وتفتقر إلى توفير الدعم اللازم لضمان سير العمل، بالشكل المطلوب.

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