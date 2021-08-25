الحبري: “الكبير” مقال ويتعدى علينا بـ”تهم باطلة”

أخبار ليبيا 24 – خبر

انتقد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، إقدام الصديق الكبير رئيس مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، على حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي، مؤكدا أنه تمييز وتعسف في استعمال السلطة من قبل المركزي في طرابلس، وإخلال لمبدأ العدالة.

ووصف الحبري، في بيانه المتداول أمس الثلاثاء، الكبير بـ”المحافظ المُقال”، لافتا إلى أن اجتماع الأخير مع ممثلي المصارف التجارية، الإثنين، قائلًا «نما إلى علمنا» أنه أرجع حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي بسبب قيامه بـ”عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأكد الحبري أن التهم الموجه لمصرف البيضاء باطلة مالم يتم إثباتها، مشيرًا إلى دور وحدة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي بهذا الخصوص.

وشدد على أن المركزي في بنغازي يجد في هذا الأسلوب تعديًا واضحًا وصريحًا على أحد أهم البنوك في المنطقة الشرقية كفاءة وإدارة ونتائج.

والتقى الكبير، الحبري في شهر يوليو الماضي، عقب مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.