تهديدٌ بقطع تدفّق النفط.. ومهلة أسبوع واحد للحكومة

في بيانٍ مصوّرٍ لهم؛ أمهل شباب “حوض النفط والغاز والمياه” في الجنوب الشرقي، الحكومة والمعنيين، مدة سبعة أيام؛ لتنفيذ مطالبهم.

وطالب شباب الحوض، في نصّ البيان، وزارة النفط؛ بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، متهمين الإدارة الحالية بإقصاء وتهميش الشباب والخريجين في الجنوب الشرقي، وإيقاف عددٍ منهم عن العمل تعسفيًا.

وقد وجّه البيان نداءً إلى رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، لمطالبتهما بإعادة تمكين الموظفين المعينين الذين تم فصلهم تعسفيًا خلال عهد رئيس المؤسسة الحالي، إضافةً إلى تمثيل عادل للجنوب الشرقي بعضوية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإيجاد فرص عمل للشباب الخريجين العاطلين عن العمل في الجنوب الشرقي.

وهدّد شباب الحوض بقطع تدفّق النفط من الحقول في الحوض، في حال تم تجاهل مطالبهم من قبل الحكومة.

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