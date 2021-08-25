وزير الشؤون الإقتصادية يجتمع مع رئيس صندوق الإنماء الإقتصادي و الاجتماعي

طرابلس 25 طرابلس 2021 (وال) _ اجتمع وزير الدولة للشؤون الإقتصادية السيد سلامة الغويل أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الإقتصادي و الاجتماعي السيد محمود عبدالسلام الوشاحي، وذلك لمناقشة سبل دعم شركة الإنماء للصناعات الصوفية ببني وليد.

وناقش الاجتماع، طرق المسارعة في معالجة الصعوبات التي تواجه المصنع، من أجل زيادة القدرة الإنتاجية بما يحق دعم التنمية المكانية بمدينة بني وليد و ما جاورها، و كذلك دعم القطاع الخاص للمشاركة في تطوير المصنع نظراً لأهميته.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة، أثناء زيارة المصنع ومتابعة الوزير لهذه التعليمات لمعالجة عدد من المشاكل، والدفع بالعملية الإنتاجية لهذه المؤسسة الوطنية العريقة. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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