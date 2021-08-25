برنامج الغذاء العالمي يتابع سير توزيع المساعدات للأسر النازحة في بنغازي

بنغازي 25 أغسطس 2021 (وال) _ تابع ممثل عن برنامج الغذاء العالمي بليبيا السيد (باسو ) أمس الثلاثاء، برنامج توزيع المساعدات الإنسانية في مدينة بنغازي.

هذا وقدم مدير مشروع برنامج الغذاء العالمي بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية المهندس عماد الفلاح، شروحا وافيه حول برنامج توزيع المساعدات (السلات الغذائية) على الأسر المستهدفة.

و استمع ممثل برنامج الغذاء العالمي بليبيا إلى الملاحظات حول عمل فرق العمليات، حيث تفقد مخازن التوزيع والأصناف الموزعة والآلية المتبعة لتوزيع المساعدات على المستهدفين والإجراءات الإحترازية المتبةه بخصوص جائحه كورونا.

وفي الختام، أبدى الممثل إعجابه بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية. (وال _ بنغازي) ه أ / ه ع

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