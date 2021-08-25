تجاوزات مرعبة.. 218 تنشر أبرز ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة

تقرير ديوان المحاسبة: مصروفات الحكومات خلال الفترة ما بين 2012 و2020 بلغت 383 مليار دينار

تقرير ديوان المحاسبة: مصروفات الحكومة المؤقتة خلال الفترة ما بين 2015 و2019 بلغت 45.6 مليار دينار

تقرير ديوان المحاسبة: العجز المالي للدولة عام 2020 بلغ 14 مليار دينار

تقرير ديوان المحاسبة: خسائر إغلاق النفط عام 2020 بلغت 10 مليارات دولار أي ما يعادل 36 مليار دينار

تقرير ديوان المحاسبة: إجمالي ديون الحكومة المؤقتة خلال الفترة ما بين 2015 و2019 فاقت الـ60 مليار دينار

تقرير ديوان المحاسبة: المصرف المركزي أقرض المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج 26 مليار دينار عام 2020 لتغطية الإنفاق العام

تقرير ديوان المحاسبة: ارتفع الدين التراكمي المصرفي حتى 2020 إلى أكثر من 84 مليار دينار

تقرير ديوان المحاسبة: المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج خصص أموالا خارج الترتيبات المالية بقيمة 10 مليارات دينار

تقرير ديوان المحاسبة: فائز السراج منح وزارة العدل مليار دينار من الأموال المخصصة من خارج الميزانية

تقرير ديوان المحاسبة: وجود انحراف مالي في الإيرادات المقدرة والفعلية بنسبة 240%خلال عام 2020 بسبب سوء إدارات الأموال

تقرير ديوان المحاسبة: لم يجتمع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عام 2020 باستثناء مرة واحد

تقرير ديوان المحاسبة: المصرف المركزي أغلق منظومة المقاصة على مصارف المنطقة الشرقية ما أخل بتوازن الأرصدة بين فروع المصارف

تقرير ديوان المحاسبة: المصرف المركزي فشل في التحول إلى نظام المقاصة الإلكترونية لعدم قدرته على توحيد الأنظمة المصرفية

تقرير ديوان المحاسبة: لا أسباب واضحة لقيام المصرف المركزي بمنح قروض لبعض المصارف رغم وجود احتياطي قانوني

تقرير ديوان المحاسبة: ارتفاع حجم العملة المتداولة إلى 40 مليار دينار خلال عام 2020

تقرير ديوان المحاسبة: انخفاض رصيد العملة الورقية المخزنة في المصرف المركزي عام 2020 بنسبة 22%

تقرير ديوان المحاسبة: لا يوجد خطة من المصرف المركزي للتوسع في الخدمات الإلكترونية

تقرير ديوان المحاسبة: المصرف المركزي قام بوضع وديعة في البنك المركزي التركي وبنك زراعات بقيمة 2 مليار يورو دون التقيد بسقوف المبالغ الكبيرة

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