تجاوزات مرعبة.. 218 تنشر أبرز ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة

تقرير ديوان المحاسبة: مصروفات الحكومات خلال الفترة ما بين 2012 و2020 بلغت 383 مليار دينار
تقرير ديوان المحاسبة: مصروفات الحكومة المؤقتة خلال الفترة ما بين 2015 و2019 بلغت 45.6 مليار دينار
تقرير ديوان المحاسبة: العجز المالي للدولة عام 2020 بلغ 14 مليار دينار
تقرير ديوان المحاسبة: خسائر إغلاق النفط عام 2020 بلغت 10 مليارات دولار أي ما يعادل 36 مليار دينار
تقرير ديوان المحاسبة: إجمالي ديون الحكومة المؤقتة خلال الفترة ما بين 2015 و2019 فاقت الـ60 مليار دينار
تقرير ديوان المحاسبة: المصرف المركزي أقرض المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج 26 مليار دينار عام 2020 لتغطية الإنفاق العام
تقرير ديوان المحاسبة: ارتفع الدين التراكمي المصرفي حتى 2020 إلى أكثر من 84 مليار دينار
تقرير ديوان المحاسبة: المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج خصص أموالا خارج الترتيبات المالية بقيمة 10 مليارات دينار
تقرير ديوان المحاسبة: فائز السراج منح وزارة العدل مليار دينار من الأموال المخصصة من خارج الميزانية
تقرير ديوان المحاسبة: وجود انحراف مالي في الإيرادات المقدرة والفعلية بنسبة 240%خلال عام 2020 بسبب سوء إدارات الأموال
تقرير ديوان المحاسبة: لم يجتمع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عام 2020 باستثناء مرة واحد
تقرير ديوان المحاسبة: المصرف المركزي أغلق منظومة المقاصة على مصارف المنطقة الشرقية ما أخل بتوازن الأرصدة بين فروع المصارف
تقرير ديوان المحاسبة: المصرف المركزي فشل في التحول إلى نظام المقاصة الإلكترونية لعدم قدرته على توحيد الأنظمة المصرفية
تقرير ديوان المحاسبة: لا أسباب واضحة لقيام المصرف المركزي بمنح قروض لبعض المصارف رغم وجود احتياطي قانوني
تقرير ديوان المحاسبة: ارتفاع حجم العملة المتداولة إلى 40 مليار دينار خلال عام 2020
تقرير ديوان المحاسبة: انخفاض رصيد العملة الورقية المخزنة في المصرف المركزي عام 2020 بنسبة 22%
تقرير ديوان المحاسبة: لا يوجد خطة من المصرف المركزي للتوسع في الخدمات الإلكترونية
تقرير ديوان المحاسبة: المصرف المركزي قام بوضع وديعة في البنك المركزي التركي وبنك زراعات بقيمة 2 مليار يورو دون التقيد بسقوف المبالغ الكبيرة
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