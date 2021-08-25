الحبري يستغرب إبعاده عن اجتماعات توحيد إدارة المركزي

أعرب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، عن استغرابه من تجاهل محافظ المصرف الصديق الكبير، الفرع الرئيسي ببنغازي، خلال دعوته، مديري الإدارات؛ لمناقشة أسلوب توحيد المصرف المركزي.

وقال الحبري، في بيانٍ، إن دعوة الكبير لبعض موظفي المركزي فرع بنغازي؛ تجاهلت الفرع الرئيس، المراجع من قبل اللجنة الدولية، والذي أصدر خارطة طريق وحّدت بشكل مفصل آلية توحيد المصرف المركزي وبكل وضوح.

وطالب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الجهات المعنية بضرورة إلزام مصرف ليبيا المركزي، باتباع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بهذا الخصوص؛ حفاظًا على أهداف المؤسسة وتوجهاتها الخدمة المصلحة العامة.

وجاء في البيان أن توصيات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ تقضي بالإسراع في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وإعادة هيكلته؛ لإنهاء العجز والتخبّط.

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