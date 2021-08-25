اللجنة الليبية الإيطالية تتابع مع بلدية طبرق إنشاء الطريق الدولي أمساعد راس أجدير

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية مع عبد المعز الجراري عضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة اليوم الأربعاء مشروع الطريق السريع أمساعد راس أجدير.

والاجتماع كان من أجل التواصل مع عمداء بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب للتجهيز لاجتماع قادم يعقد في بلدية طبرق يجمع عمداء هذه البلديات وكافة الجهات ذات العلاقة.

وتعهد بوالخطابية خلال الاجتماع بتقديم كافة التسهيلات لهذا المشروع الاستراتيجي، مُرحبًا بعقد الاجتماع المقبل في مدينة طبرق لبحث المشروع.

والطريق سيتم تنفيذه ضمن معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية لإنشاء الطريق السريع أمساعد رأس اجدير، وتم توقيع المرحلة الأولى أو القطاع الأول من المرج إلى أمساعد وهو طريق صحراوي بطول 416 كيلو متر، وسيكون الطريق ثلاث حارات بكامل خدماته.

يشار إلى أن طريق طبرق أمساعد أطلق عليه طريق الموت لحصده عشرات الأرواح بصفة يومية وأصبح الطريق مصدر خطر على المواطنين سواءً المسافرين من طبرق إلى أمساعد أو المسافرين إلى مصر برًا عن طريق المنفذ الشرقي.