الاقتصاد والتجارة تطالب مدراء شركة المطاحن العامة والخاصة بالبيانات الرسمية

وجه مدير إدارة الشؤون التجارية بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “مصطفى قدارة ” رسالة إلى مدراء شركة المطاحن العامة والخاصة.

حيث طالب من جميع المدراء بإعطاء بعض البيانات مثل إسم الشركة عنوانها والبلدية الواقعة في نطاقها إسم المفوض الهاتف، وكذلك الطاقة الإنتاجية لكل مطحن، وأيضاً الاحتياجات السنوية لكل مطحن من القمح الطري والصلب والمخزون الحالي من القمح والدقيق وموافاتنا بالالتزامات القائمة على كل مطحن اتجاه المصارف التجارية، بالإضافة إلى ديون كل مطحن على صندوق موازنة الأسعار.

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