“عون”: التكليف المباشر من قبل مجلس إدارة مؤسسة النفط لإنشاء المصحة ببنغازي يُفسر كشبهة فساد ..وهذا سبب إعتراضنا

قال وزير النفط “محمد عون”؛ فوجئنا أن هناك قرار بتكليف مباشر لشركة لإنجاز مصحة في بنغازي ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من سنة 2011 تذكر بعد 10 سنوات أن ينشئ مصحة في بنغازي ويعتقد أنها طارئة في أسرع وقت يعني المصحة في العادة تأخذ من الزمن تلاث أو أربع سنوات ورسالتي كانت محددة وواضحة بوقف تنفيذ التكليف المباشر وإعلامنا به وليس وقف المصحة.

وكشف في تصريح لبرنامج فلوسنا أن التكليف المباشر تفسيره شبه فساد لأنه ليس له مبرر والتكليف المباشر في لائحة العقود الإدارية يمس الحالات الطارئة ولا يوجد حالة طارئة ونحن لدينا مستشفيات في بنغازي وسبها والغرب والشرق واعتراضي كان على التكليف المباشر وليس على إنشاء المصحة .

وقال عون: “إن شاء الله يديرو حتى عشرين مستشفى في بنغازي أو سبها أو مكان آخر ” شنو أني بندفع من جيبي “!

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