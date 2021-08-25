الكبير يبحث مع البنك الدولي البرامج والأنشطة التي يعتزم تنفيذها في ليبيا

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، مع فريق من البنك الدولي، البرامج والأنشطة التي يعتزم البنك القيام بها داخل ليبيا.

وضم الوفد، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فريد بالحاج، المدير القُطري بدولة ليبيا، جسكو هنتشل، والممثلة المقيمة للبنك الدولي بدولة ليبيا، هينرت كلتنبورن.

وحضر اللقاء عدد من مدراء الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، أن اللقاء التباحث حول البرامج والأنشطة التي يعتزم البنك الدولي القيام بها داخل ليبيا وما يمكن لخبراء البنك الدولي تقديمه في إنجاح تلك المشاريع.

وأضاف، أن أعضاء الوفد أكدوا على أهمية الدور الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي.

وذكر المصرف المركزي، أن الكبير قدم خلال اللقاء إحاطة عن الوضع المالي والاقتصادي وأهم التحديات والصعوبات.