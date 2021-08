وزارة النفط تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون، بمكتبه في طرابلس، اليوم الأربعاء، وبحضور وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت محمد العبار، مع نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا ليزلي اورديمان، والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سبل تطوير التعاون في مجال النفط والغاز، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وبحث الاجتماع مساهمة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والشركات النفطية الأمريكية فى تطوير وتعزيز قدرات قطاع النفط والغاز في ليبيا.

