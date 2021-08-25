اقتصاد

ميناء مصراتة.. وصول حاويات بضائع متنوعة وسفن تحمل خشباً

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء المنطقة الحرة في مدينة مصراتة، عدد من السفن التجارية المحملة بالسلع والبضائع المتنوعة بينها خشب.

وأوضحت بيانات المرفأ الجديدة وصول الباخرة “ليدي” التابعة للوكيل الملاحي شركة الشرق، وعلى متنها 3000 طن حديد تسليح.

وشرعت الفرق العاملة في الميناء في تفريغ حمولة الباخرة “بريمر” التابعة للوكيل الملاحي شركة الواحة الجنوب، وعلى متنها أكثر من ثلاثة آلاف طن خشب مستوردة من سلوفينيا.

واستقبلت الأرصفة التجارية الباخرة “بيسفيك” التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل، وعلى متنها حاوية 112مستوردة لصالح القطاع الخاص من السوقين الإسباني والإيطالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هما والنبو ـ خوارج عن دين الاسلام ـ وما كفروا الا من بعد أن أغناهم الله ـ
    جربوا عليهم الهاون الي يعبدوا فيه في المبناء ش في اتحت الحديد ــ !!

    رد

  • هما والنبو ـ خوارج عن دين الاسلام ـ وما كفروا الا من بعد أن أغناهم الله ـ
    جربوا عليهم الهاون الي يعبدوا فيه في المبناء ش في اتحت الحديد ــ !!

    youtube.com/watch?v=wPZ0a5YFWrs

    رد