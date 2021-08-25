ميناء مصراتة.. وصول حاويات بضائع متنوعة وسفن تحمل خشباً

وصلت إلى ميناء المنطقة الحرة في مدينة مصراتة، عدد من السفن التجارية المحملة بالسلع والبضائع المتنوعة بينها خشب.

وأوضحت بيانات المرفأ الجديدة وصول الباخرة “ليدي” التابعة للوكيل الملاحي شركة الشرق، وعلى متنها 3000 طن حديد تسليح.

وشرعت الفرق العاملة في الميناء في تفريغ حمولة الباخرة “بريمر” التابعة للوكيل الملاحي شركة الواحة الجنوب، وعلى متنها أكثر من ثلاثة آلاف طن خشب مستوردة من سلوفينيا.

واستقبلت الأرصفة التجارية الباخرة “بيسفيك” التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل، وعلى متنها حاوية 112مستوردة لصالح القطاع الخاص من السوقين الإسباني والإيطالي.

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