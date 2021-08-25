“بتكوين” عملة رسمية في السلفادور.. وإنشاء 200 صراف آلي لتداولها

أوضح رئيس دولة السلفادور “نجيب بوكيلي”، أن بلاده تستعد لاعتماد العملة المشفرة “بتكوين”، عن طريق بناء وتوفير بنية تدعم استخدام العملة الرقمية، ويشمل ذلك تركيب 200 جهاز صراف آلي خاص بالعملات الرقمية، إضافةً إلى إعداد أكثر من 50 فرعاً مصرفياً بدءًا من يوم السابع من شهر سبتمبر المقبل.

وتقوم الحكومة السلفادورية في الأثناء بإطلاق تطبيق خاص بالعملات الرقمية يُسمى Chivo، الذي يمكن اعتباره محفظة رقمية تسمح للسكان وللسياح أيضاً باستخدام عملاتهم الرقمية.

وأضاف بوكيلي في تغريدة على تويتر أن المعاملات في التطبيق ستكون بدون عمولة، مما يُوفّر للدولة نحو 400 مليون دولار سنويًا من الرسوم.. وسيحصل كل من يقوم بتحميل التطبيق على 30 دولارًا من عملة البيتكوين.. وسيسمح Chivo للمستخدمين بتحويل بتكوين تلقائيًا إلى الدولار الأميركي.

يشار إلى أن الرئيس السلفادوري أعلن في يونيو الماضي، عن نية بلاده أن تُصبح أول دولة في العالم تقبل عملة بتكوين كعملة قانونية، إلى جانب الدولار الأميركي، مما أثار ردود فعل متباينة، خاصة الشكوك حول قدرة الدولة على تطبيق القرار، بسبب عدم توفر الخدمات المالية التقليدية لأغلبية سكان السلفادور، علاوةً على التقلب في أسعار العملة الرقمية الأشهر في العالم، والتي فقدت نحو 25% في الفترة من أبريل وحتى أغسطس 2021.

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