“الدبيبة”: الحكومة لازالت تنتظر اعتماد الميزانية لتنفيذ خطتها

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع عدد من أعضاء مجلس النواب ممثلين عن دوائر انتخابية مختلفة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

كما أكد الدبيبة أهمية هذه اللقاءات والتي يجب أن تكون بشكل دوري، مضيفاً بأن تفعيل اللجان البرلمانية لمتابعة الوزارات أصبح ضرورة ملحة للوقوف على الوضع بشكل واقعي مؤكدًا على أن الحكومة لازالت تنتظر اعتماد الميزانية لتنفيذ خطتها.

وأفاد عضو مجلس النواب سالم قنيدي بأن الهدف من اللقاء هو متابعة أداء الحكومة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها وكذلك الاستماع إلى الملاحظات المسجلة من عدد كبير من النواب للعمل على معالجتها.

وتم خلال النقاش من قبل أعضاء مجلس النواب والاستماع لملاحظاتهم والرد عليها من قبل رئيس الوزراء، وتم الاتفاق على ضرورة عقد لقاءات بشكل دوري لمناقشة أي تطورات سياسية أو إدارية.

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