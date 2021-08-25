القابضة للاتصالات تستعرض مجموعة من المشاريع التي جرى تنفيذها بالمنطقة الجنوبية

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” اليوم الأربعاء، مع عدد من عمداء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية، وبحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح”.

تناول الاجتماع مناقشة واستعرض مجموعة من المشاريع التي جرى تنفيذها في مناطق الجنوب، وكذلك أبرز التحديات التي واجهت المنفذين والتي تمثّلت في نقص الوقود وصعوبة الوضع الأمني والسرقات التي تطال مواقع العمل، بالإضافة إلى برامج التنمية المستدامة التي تم اطلاقها بالجنوب في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

ونوقش أيضاً شرح مفصل لمشروع” بادر” الذي يعد من أهم المبادرات التي ستطلقها الشركة القابضة في البلاد، والذي تسعى من خلاله إلى تقديم واجبها الإجتماعي بتمويل عشرة آلاف مشروع لتشجيع وتنمية قدرات الشباب وخلق تنمية مستدامة وتحسين الاقتصاد الوطني.

ومن جهته قال “فيصل قرقاب” اننا في الشركة القابضة وضعنا المنطقة الجنوبية نصب أعيننا أثناء تنفيذنا لخطتنا الاستراتيجية لسنة 2021 -2023المتمحورة حول تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، وكذلك المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني للبلاد، مؤخرا ومع إطلاق مشروع “بادر” خصصنا جزءا كبيرا من الفرص لإشراك شباب الجنوب بشكل خاص.

ومن جهة أخرى قال “رمضان أبوجناح” إن الشركة القابضة قدمت نموذجا يحتذى به في مجال الاتصالات بالرغم من الظروف الأمنية والعوائق التي يعانيها القطاع بشكل عام، حيث ودعا القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها لزيارة ميدانية إلى المنطقة الجنوبية للإطلاع على الوضع، وكذلك مدى إمكانية إجراء عمليات تطويرية للبنية التحتية للاتصالات بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية