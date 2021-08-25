وزارة المالية تشدد على مراقبيها عقب صدور تقرير”المحاسبة”

أصدرت وزارة المالية تعميمًا للمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات الحكومية، بالتقيد بضوابط الصرف فيما يخص برامج التنمية.

وشددت الوزارة على الامتناع عن منح الموافقة لغير الأغراض التنموية كشراء السيارات والمركبات وشراء الأثاث والتجهيزات المكتبية، بالإضافة لتحويل أمول وصرف عُهد مالية للوحدات الإدارية دون تحديد أوجه إنفاقها مسبقًا، مُحذرةً من صرف أي مخصصات أو مبالغ مالية دون تفويض من وزارة التخطيط بالخصوص.

جدير بالذكر أن ديوان المحاسبة قد كشف في تقريره السنوي للعام 2020، عن تجاوزات مالية وشبهات فساد كبيرة نالت وزارة المالية النصيب الأكبر منها، وسجل تقريره هدرًا بملايين الدينارات.

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