“العكاري”: المشكلة الأكبر هي وجود 55 مليار دينار عملة خارج المصارف ..تعرف على التفاصيل

قال عضو لجنة سعر الصرف مصباح العكاري عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أن مشكلة المقاصة كانت تكمن في وجود 52 مليار دينار أرصدة بالمصارف التجارية في المصرف المركزي بنغازي أعطيت المصارف التجارية مقابلها في المركزي طرابلس 20 مليار دينار حوالي 40%

وتابع بالقول أن المشكلة الأكبر هي وجود 55 مليار دينار عملة خارج المصارف رجع منها صافي 2 مليار بمعنى دخلت العملة نتيجة بيع النقد الأجنبي وسحبت مقابل طلبات الزبائن.

وقال: النسبة لم تتعدي 3% ومزال المطالبة بتوفير السيولة وكل يوم السحب من المصارف، مضيفاً أن هذا موضوع خطير جداً سحب السيولة من المصارف بهذا الافراط لم يساهم المجتمع الليبي في حل جزء من هذه المشكلة تخزين وتكديس العملة في البيوت نحن لا نتكلم على ذوي الدخل المحدود هذه بلادكم تحتاج إلى تعاون الجميع من أجل رفع هذا الحمل.

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