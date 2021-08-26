“المراجعة والتدقيق”.. الأداء المالي لجناحي “المركزي” أرهق الاحتياطي النقدي

أصدرت لجنة المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي تقريرها المتعلق برصد وتقييم الأداء المالي والإداري للمصرف المركزي بطرابلس والبيضاء.

ورصدت اللجنة انخفاض احتياطات العملة الأجنبية من 115.2 مليار في ديسمبر 2014 إلى 103.3 مليار في يونيو 2020 وهي الفترة الزمنية التي تولت اللجنة فحصها مع عدم تسجيل أي ديون مقومة بالعملة الأجنبية ومترتبة على الميزانية العامة للدولة لدى أي كيان أجنبي .

ورغم التزام مركزي طرابلس بالغطاء الذهبي للعملة المحلية المتداولة لم يلتزم مركزي البيضاء بذلك و الذي علل طباعة العملة باحتياطي الذهب لدى المركزي كما أنه ضخ الأموال لسد العجز لدى الحكومة الانتقالية دون ضمانات لاسترداد الأموال التي تبلغ 97% من إجمالي أصول المصرف التي استخلصت من أموال المودعين وطباعة العملة حيث لم ينجح في استرداد الأموال التي ضخها لدعم الحكومة الانتقالية كما أنه لا يملك أي ضمانات مقابل الذمم المالية المدينة من الحكومة الانتقالية.

وسلط التقرير الضوء على اعتماد الموازنة على العوائد النفطية بنسبة 84% في ظل ارتفاع مصروفات الخزانة العامة بما يفوق الايرادات خلال السنوات من 2014 ألى 2020 مع ملاحظة ارتفاع ايرادات الخزانة العامة بنسبة 183 % عام 2018 بسبب عوائد بيع النقد الأجنبي.

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