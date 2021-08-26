“التجارة والتنمية”: ادعاءات الكبير أضرت بودائعنا

رفض مصرف التجارة والتنمية الاتهامات التي وجهها محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير للمصرف، بالضلوع في جرائم غسيل الأموال ودعم الارهاب، مؤكدا خضوع المصرف لرقابة مركزي بنغازي ولمكاتب مراجعة قانونية مختصة.

المصرف وفي بيان حصلت 218 على نسخة منه أكد تضرر المصرف من إجراءات مركزي طرابلس، الذي منعه من إتمام إجراءات بيع النقد الأجنبي منذ عام 2015، وتحديد سقف المقاصة الإلكترونية، الأمر الذي أدى لانخفاض القيمة الإيداعية لدى المصرف من 14 مليار إلى 9 مليارات دينار.

واعتبر المصرف بيانه بلاغاً للنائب العام ولمجلس النواب، داعياً جميع الأطراف للاطّلاع على أعماله والتأكد من سلامتها واحترامها للقانون والتشريعات المصرفية، منوهاً لنجاحه في تفعيل الخدمات الإلكترونية وتوزيعه أرباحاً لعملائه بلغت 30%.

جدير بالذكر أن مصرف التجارة والتنمية الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقراً رئيسياً له، تأسس عام 2005 كأول مصرف خاص بالبلاد.

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