لجنة إعداد جدول المرتبات تناقش مستجداتها

اجتمعت لجنة إعداد جدول المرتبات بوزارة المالية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(212) لسنة 2021م.

تناول الاجتماع مناقشة وتبادل وجهات النظر في كافة الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية ذات العلاقة باعداد مشروع جدول موحد للمرتبات، حيث أكدت اللجنة بكامل أعضاءها على أهمية الالتزام من إنهاء اعمالها بالاجل المحدد لصياغة القرار .

وكذلك تم خلال الاجتماع عرض وزير المالية ورئيس اللجنة ملخصاً فيه تشخيص لوضع المرتبات القائم حاليا ومايصاحبه من غياب للعدالة الاجتماعية، وكذلك عدم تلبية المرتب للحاجيات الاساسية للسواد الأعظم من الموظفين، بالإضافة إلى وجود العديد من الجداول الخاصة،

كما تم تطرق لمسألة الخلل بالهيكلية التنظيمية للوحدات الادارية وتنامي عدد موظفي الدولة، وكذلك أهم المبادئ والمعايير اللازم اتباعها في إعداد جداول المرتبات بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي سبق اعدادها من خلال مراكز الخبرة واللجان السابقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية