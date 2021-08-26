الزناتي يؤكد على استقرار الوضع الوبائي وتوفر الأكسجين

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم الأربعاء بزيارة إلى مركز برج الأمل الخاص بعزل مصابي كورونا بمركز بنغازي الطبي. حيث اطلع خلالها على آلية العمل بالمركز، واطمئن على الوضع الصحي للنزلاء بالبرج بشكل خاص، وعلى الوضع الوبائي بشكل عام من خلال الاحصائيات اليومية داخل البرج وخارجه.

وأكد الزناتي على أن الوضع الوبائي مطمئن، ولا صحة للإشاعات عن انتشار كبير في الحالات المصابة، والنقص في مخزون الأكسجين وغيرها من الإشاعات.

وأعطى تعليماته المباشرة لمدير إدارة المشروعات بالوزارة على سرعة توفير عدد من المعدات التي يحتاجها مركز بنغازي الطبي بشكل عام، وضرورة إيجاد حلول عاجلة لبعض المشاكل التي يعاني منها المركز.

كما تفقَّد أيضاً سير العمل داخل مركز بنغازي لطب وجراحة القلب، وأجرى متابعة لبعض حالات القلب التي أجريت لها عدد من العمليات الجراحية في القلب المفتوح وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية