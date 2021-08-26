خاص.. نقيب الخبازين طرابلس يصرح لصدى حيال ارتفاع أسعار الدقيق

قال نقيب الخبازين طرابلس “أبوخريص محمد” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن أسعار الدقيق غير مستقرة منذ بداية تغيير سعر الصرف إلى الأن حتى بعد الاجتماعات التي عقدها وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم الخميس الماضي والاجتماع الذي عقد يوم الاثنين مع النقابة العامة للمخابز وشركات المطاحن أيضا لم تثمر بأي نتيجة.

وأكمل أبوخريص حديثه قائلا: هذا يوضح بأن الاقتصاد والتجارة ليس لديها السيطرة الكاملة على مطاحن الدقيق ومع العلم أن أسعار الدقيق تزايدت في الأيام الثلاث بنسبة كبيرة جدا ووصلت ليلة البارحة إلى 230 دينار فقد كانت قبل حوالي عشرة أيام تقدر ب180 و185 دينار وهناك بعض الأقاويل التي لم تطبق بعد بأنه قد يصل إلى 250 دينار.

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