القابضة للاتصالات تبحث تطوير البنية التحتية والخدمات في الجنوب

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) _ استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الدكتور فيصل قرقاب أمس الأربعاء، رفقة رئيس الهيئة العامة للاتصالات السيد سالم الدرسي، رؤساء مجالس الإدارات بالشركات التابعة للشركة للقابضة، و عدد من عمداء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية.

واستعرض رؤساء مجالس الإدارات بالشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد رمضان أبو جناح، مجموعة من المشاريع التي جرى تنفيذها في مناطق الجنوب، وأبرز التحديات التي واجهت المنفذين والتي تمثّلت في نقص الوقود وصعوبة الوضع الأمني والسرقات التي تطال مواقع العمل،

كما استعرضو أيضا برامج التنمية المستدامة التي تم إطلاقها بالجنوب في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وتناول الاجتماع شرح لمشروع بادر الذي يعد من أهم المبادرات التي ستطلقها الشركة القابضة في البلاد، والذي تسعى من خلاله إلى تقديم واجبها الإجتماعي بتمويل عشرة آلاف مشروع، لتشجيع وتنمية قدرات الشباب وخلق تنمية مستدامة وتحسين الاقتصاد الوطني.

ومن جهته، قال الدكتور فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات: “أننا في الشركة القابضة وضعنا المنطقة الجنوبية نصب أعيننا أثناء تنفيذنا لخطتنا الإستراتيجية لسنة 2021 -2023 المتمحورة حول تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، والمساهمة في تنويع الإقتصاد الوطني للبلاد مؤخرا، ومع إطلاق مشروع “بادر” خصصنا جزءا كبيرا من الفرص لإشراك شباب الجنوب بشكل خاص.

وتابع: يعد الإهتمام بالجنوب ضروري للغاية خاصة في الوقت الحالي، وذلك نتيجة المخاطر التي يتعرض لها من حيث الديموغرافي وتأثيره على ليبيا ككل”.

وقال السيد رمضان ابوجناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية: “إن الشركة القابضة قدمت نموذجا يحتذى به في مجال الاتصالات بالرغم من الظروف الأمنية والعوائق التي يعانيها القطاع بشكل عام”.

وفي تعليقه حول مبادرة بادر التي أطلقتها الشركة القابضة للاتصالات أشاد السيد بوجناح بالفكرة قائلا “بادر سيغير نمط حياة الكثير من الشباب الليبي وخاصة في الجنوب، وسيدعم هذا المشروع التنموي الوطني خريجي الجامعات الذين دفعتهم ضعف الإمكانيات للذهاب نحو الكسب غير المشروع”.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد دعا القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها لزيارة ميدانية إلى المنطقة الجنوبية، للإطلاع على الوضع ومدى إمكانية إجراء عمليات تطويرية للبنية التحتية للاتصالات بالمنطقة.(وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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