بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 26/08/2021

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 26 اغسطس 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.065 و5.06 دينار بيع وشراء

الدولار الامريكي – زليتن 5.065 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.115 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.07 دينار

اليورو = 5.89 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.81 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ210.5 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ246 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ280.3 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.60 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.57 “مصرف الوحدة” – 5.10 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.