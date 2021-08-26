«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 26 اغسطس 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 26 اغسطس 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5273 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3245 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2223 دينار، والليرة التركية 0.5396 دينار، والدولار الكندي 3.5859 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.207 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2326 دينار، والدينار التونسي 1.6236 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5086 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 26 اغسطس 2021: