عقيلة صالح يصرح حيال بيان النواب لسحب ثقة الحكومة..ومستجدات الميزانية

صرح رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح” عن جلسة الأسبوع الماضي بأنه تقدم عدد من النواب بطلب سحب الثقة من الحكومة، وحسب القانون فيجب إعطاء علم للحكومة بالأسئلة الموجهه لهمم من مدة أقصاها ستة أيام من تاريخ إعلانها، كما يجب أن تخضع أمام مجلس النواب للإستجواب ومواجهتها بالتقصير، وعندما يستمع المجلس إلى رأي وإجابة الحكومة على ضوئها إذا كانت مقنعة أو يتم أخد القرار، وأيضاً من حق المجلس أن يسحب الثقة من الحكومة وإذا كانت الأغلبية من النواب بالنص.

وأضاف بالقول: ملاحظة بعض النواب بأن الحكومة لم تقم بممارسة مهامها المناطة بها، وكذلك كان المطالب منها مند بداية تواليها للحكم هي توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين من الغداء والدواء والكهرباء، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية والاستدلال بالانتخابات وحلحلة مشكلة وباء كورونا، حيث أنها لم تقم الحكومة بهذا العمل وهذا مايعتبره النواب تقصيراً.

ونوه أيضاً على أننا لا نستطيع أن نقرر بسحب الثقة من الحكومة إلا بحضوره ومعرفة أسبابها، بالإضافة إلى عدم حضورها سيسبب في سحب الثقة فوراً وهذا يعتبر تعالي وعدم إحترام للمجلس ولن توجد من يدافع عنها.

أما بخصوص قانون الميزانية العامة للدولة أكد على أنه لا توجد دولة بدون ميزانية، حيث تعتبر الميزانية كبيرة جداً في ظل الفترة القصيرة للحكومة، وكذلك قدمت الميزانية بالبداية بمبلغ 100‪ مليار وتم تخفضيها إلى 93 مليار، كما تمت دراستها في مجلس النواب وإحيلت إلى لجنة المالية والتخطيط وقدمت بعض الملاحظات من ضمنها عدم تبويب باب التنمية، بالإضافة إلى أن المجلس كان سيقر الميزانية بإستثناء هذا الباب، وطلبت الحكومة تأجيل دراسة هذا الأمر لبعض التعديلات وقدمت التعديلات مرة أخرى قبل أسبوعين بقيمة 111‪ مليار وتم التغيير في بعض البنود والأبواب وإحيلت إلى اللجنة مرة أخرى وجهزت قرارها بالخصوص وسيدرسها النواب وطبقاً للقانون فلديه الحق أن يصرف 1/12.

وفي الختام قال أنه تم تخصيص مبلغ بقيمة 2 مليار للقيادة العامة للجيش الليبي، حيث يعتبر هذا المبلغ قليل جداً لمستلزمات القوات المسلحة، بالإضافة إلى أن هناك تأخير في تقديم المستحقات لهم.

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