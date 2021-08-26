شكشك يبحث مع رئيس جهاز الأمن الداخلي الملفات المحالة من جهات الاختصاص إلى الجهاز

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الخميس، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي “لطفي الحراري” ، وبحضور الإدارات المختصة من الجانبين.

تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث وتداول المواضيع والملفات ذات العلاقة، وكذلك تفعيل أوجه التعاون المشترك في نطاق اختصاص الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تنفيذ الطلب المقدم من رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى رئيس الديوان لغرض فحص ومراجعة حسابات جهاز الامن الداخلي

ونوقش أيضاً بعض الملفات المحالة من جهات الاختصاص إلى الجهاز والتي كان مصدرها ديوان المحاسبة، كما تم الاتفاق حول المواضيع المطروحة واستكمال الاجراءات اللازمة بالخصوص.

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