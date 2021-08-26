اقتصاد

بلدي طبرق يبحث تفعيل مشروع إنشاء أكبر منطقة صناعية في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مراقب الصناعة طبرق أنور شوشان، ومدير فرع المنطقة الصناعية البطنان انور الشهيبي مشروع إنشاء أكبر منطقة صناعية في ليبيا

وناقش بوالخطابية اليوم الخميس مع الحضور تفعيل المشروع الذي يعتبر أكبر منطقة صناعية في ليبيا، والتي تشمل العديد من المصانع الإستراتيجية .

ولفت بوالخطابية إلى أن هذا المشروع سيفتح باب المستثمرين العرب والأجانب، وهذه المنطقة ستساهم في رفع مستوى المواطن اقتصاديا وتوفير فرص عمل للشباب .

كما ناقش الحضور استكمل مشروع المسح الجيولوجي المتوقف وتفعيله لدى جهاز تطوير المراكز الإدارية وذلك لاكتشاف الخامات وتحديد مكانها داخل البلدية وكمياتها والصناعات التي ستقوم عليها.

يشار إلى أنه تم اختيار موقع المنطقة الصناعية وسيكون جنوب طبرق على طريق طبرق أجدابيا.

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